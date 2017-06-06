Райола пошутил по поводу перехода Балотелли в "Боруссию"?

Агент нападающего Марио Балотелли Мино Райола, приехавший в Дортмунд, мог пошутить по поводу перехода итальянского форварда в местную "Боруссию", сообщает Bild. Агент на вопрос журналиста о будущем Балотелли ответил так: "Да, Балотелли будет играть в следующем сезоне в "Боруссии". Однако при этом отмечается, что Райола мог сделать свое заявление в ироничной форме.

26-летний форвард минувший сезон провел в "Ницце", сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 17 мячей. Ранее он играл за такие команды, как "Интер", "Манчестер Сити" и "Милан". Ранее отмечалось, что нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг летом может покинуть команду.