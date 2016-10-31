Райнхард Гриндель: "Рад, что Лев продлил контракт со сборной Германии"

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель доволен тем, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подписал новый контракт. 56-летний специалист, который возглавляет национальную команду с 2006 года, поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2020 года.

- Всегда говорил, что не могу представить более лучшей кандидатуры на роль тренера сборной Германии, Йоахима Лева, - цитирует пресс-служба DFB Гринделя. - Команда под его руководством доминировала в последние годы. Он излучает большую решимость, мотивирует игроков и желает защитить титул чемпиона мира в 2018 году в России. Рады, что можем продолжать нашу чрезвычайно успешное и доверительное сотрудничество.