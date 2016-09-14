Райнхард Гриндель: "DFB ничего не известно о деньгах, полученных Беккенбауэром во время подготовки к ЧМ-2006"

Президент немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель ничего не знает о деньгах, полученных Францем Беккенбауэром во время работы на посту главы заявочного комитета ЧМ-2006. Ранее СМИ сообщили, что легендарный немецкий футболист получил 5,5 миллиона евро за свою работу, хотя сам он утверждал, что работал на добровольной основе.

- Мы знали, что Франц Беккенбауэр работал на компанию, спонсирующую Немецкий футбольный союз, во время чемпионата мира-2006, - цитирует Bild Граделя. - Однако нам ничего не известно о том, что он получал какие-либо деньги за свою работу. Тем не менее, конечно, в свете последних событий мы не можем утверждать, что его деятельность проводилась лишь на добровольной основе.