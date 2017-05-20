Рауль - Алонсо: "Спасибо за все, что ты дал футболу"

Легенда "Реала" и сборной Испании Рауль пожелал удачи полузащитнику "Баварии" Хаби Алонсо на новом этапе жизни. Матч 34-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (4:1) стал последним для испанца в профессиональном футболе. В начале марта 35-летний хавбек сообщил о завершении карьеры по окончании сезона.

– Спасибо за все, что ты дал футболу, Хаби, – написал на своей странице в Твиттере Рауль. – Тебя никогда не забудут. Наслаждайся новым этапом жизни.