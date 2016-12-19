Рамон Берндрот: "Мы осложнили жизнь "Баварии", но гол Косты подорвал наш дух"

Главный тренер "Дармштадта" Рамон Берндрот после матча 15-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (0:1) подчеркнул, команда выполнила поставленную цель на игру. По словам специалиста, его подопечным удалось порадовать своих болельщиков, несмотря на поражение.

– Мы хотели играть так, чтобы болельщики нами гордились, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Бернрота. – Нам это удалось. Но каждый тренер, естественно, хочет брать очки. Мы серьезно осложнили баварцам жизнь, но у них на каждой позиции выдающиеся игроки. Невероятный гол Косты подорвал наш дух. Ему не просто повезло, он может наносить такие удары.