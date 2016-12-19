09:49 | ФУТБОЛ — Германия

Ральф Рангник: "Лейпциг" в матче с "Баварией" будет играть только на победу"

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Спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник подчеркнул, что команда в матче 16-го тура чемпионата Германии против "Баварии" хочет заработать три очка. Поединок между лидерами бундеслиги, на счету которых по 36 очков, состоится 21 декабря в Мюнхене.

- В матче с "Баварией" мы можем играть только на победу, - приводит sky.de слова Рангника. "Лейпциг" едет в Мюнхен, чтобы забрать три очка. Другой задачи перед нашей командой не стоит. Мы нарушили правила в бундеслиге и должны пойти до конца. Это очень интересная борьба.              

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