Ральф Рангник: "Форсберг уже извинился перед Ламом за тот жесткий фол"

Спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник расстроен, что его команде придется провести три матча чемпионата Германии без полузащитника Эмиля Форсберга. 25-летний швед был дисквалифицирован за удаление в матче 16-го тура бундеслиги против "Баварии" (0:3) и не поможет своей команде в играх с "Айнтрахтом", "Хоффенхаймом" и "Боруссией" из Дортмунда.

– 36 очков – фантастический результат для нас, – цитирурет Kicker Рангника. – Команда показала свой серьезный уровень, за исключением, конечно, матча против "Баварии". Мы не достигли своего предела возможностей. Удаление Форсберга? Эмиль уже извинился перед Филиппом Ламом за тот жесткий фол, что привел к удалению. Немного раздражает, что нам придется провести почти весь январь без такого футболиста.

Напомним, что в текущем сезоне Форсберг сыграл в 15 встречах чемпионата Германии, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.