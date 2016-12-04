Ральф Хазенхюттль: "Забили с пенальти, которого не было"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после победы над "Шальке" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии отметил, что команда забила с пенальти, которого не было. По словам наставника, подопечные имели достаточно моментов, чтобы увеличить преимущество.

– Матч получился очень насыщенным, – цитирует наставника официальный сайт "Шальке". – Мы играли против сильной команды. Соперник смог отыграться. В перерыве мы обговорили, как можно усилить игру. После быстрого гола в начале второго тайма у нас были еще шансы. однако мы их не использовали. Поэтому напряжение держалось вплоть до финального свистка. Очень рады, что набрали еще три очка. Что касается пенальти, то его не было. Это единственное, что меня расстраивает в этой встрече. В целом матч получился отличный.