04:28 | ФУТБОЛ — Германия

Ральф Хазенхюттль: "В первом тайме с "Баварией" у "Лейпцига" не было шансов"

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Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после матча 15-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (0:3) отдал должное сопернику. По словам специалиста, эта встреча стала для его подопечных хорошим уроком.

– Мои поздравления Карло и его замечательной команде, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хазенхюттля. – Они с самого начала показали, что хотят от этого матча. В первом тайме у нас не было шансов. Даже если бы мы показали свою лучшую игру, было бы тяжело. Мы оборонялись все вместе так, как могли. Для нас это был хороший урок.

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