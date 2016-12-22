Ральф Хазенхюттль: "В первом тайме с "Баварией" у "Лейпцига" не было шансов"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после матча 15-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (0:3) отдал должное сопернику. По словам специалиста, эта встреча стала для его подопечных хорошим уроком.

– Мои поздравления Карло и его замечательной команде, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хазенхюттля. – Они с самого начала показали, что хотят от этого матча. В первом тайме у нас не было шансов. Даже если бы мы показали свою лучшую игру, было бы тяжело. Мы оборонялись все вместе так, как могли. Для нас это был хороший урок.