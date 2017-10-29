Ральф Хазенхюттль - о поражении от "Баварии": "В перерыве мы уже могли ехать домой"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после поражения от "Баварии" (0:2) в матче 10-го тура чемпионата Германии заявил, что его подопечные получают слишком много удалений в этом сезоне. Также специалист считает, что на настрое команды сказалась предстоящая встреча в Лиге чемпионов.

– У нас очень много удалений в этом сезоне, – цитирует официальный сайт "Баварии" Хазенхюттля. – В перерыве мы собственно могли уже ехать домой. Поэтому стали играть на удержание счета и беречь игроков, которые нам пригодятся в среду. Если ты в течение нескольких дней получаешь два удаления в матчах с "Баварией", это сложно когда-нибудь выбросить из головы.