Ральф Хазенхюттль: "Лейпциг" смог проявить хладнокровие в матче с "Фрайбургом"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после матча 12-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) отметил, что его команде удалось победить с разгромным счетом благодаря своему характеру и хладнокровию. "Лейпциг" после этой победы оторвался на шесть очков от "Баварии" в турнирной таблице.

- Мы здорово вошли в игру и смогли забить очень быстрый гол, - приводит пресс-служба "Лейпцига" слова Хазенхюттля. - Но даже после этого проявили хладнокровие и воспользовались своими шансами с умом. "Фрайбург" играл не так, как мы того ожидали. Нам пришлось нелегко после их гола, но мы смогли забить дважды до перерыва. Во втором тайме сыграли от счета и в итоге смогли довести его до разгромного. Мы можем гордиться своей работой.