Ральф Хазенхюттль: "Лейпциг" показал героическую борьбу"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после поражения от "Баварии" в 1/16 финала Кубка Германии заявил, что гордится своей командой, несмотря на итоговый результат.

– Я считаю, что мы можем сегодня гордиться своей игрой, – цитирует официальный сайт "Баварии" Хазенхюттля. – Команда показала героическую борьбу. То, что мы сегодня делали на протяжении 120 минут, было невероятно. Это был великий матч, от которого все получили удовольствие. Топ-уровень. Играть против "Баварии" в меньшинстве чертовски сложно.