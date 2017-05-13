Ральф Хазенхюттль: "Лейпциг" не взял очки в матче с "Баварией", но завоевал симпатию"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль поздравил "Баварию" с победой в матче 33-го тура чемпионата Германии (4:5). По словам специалиста, его команда не смогла победить, но завоевала симпатию болельщиков.

- Мои поздравления "Баварии" с этой невероятной победой. Поздравления всем, кто был на стадионе, с этим невероятным вечером, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Хазенхюттля. - Такой матч мы еще не видели на этом стадионе. Я тоже не видел. То, как мы играли на протяжении 75 минут, более чем впечатляло.

Хотя мы сегодня и не заработали очки, но мы завоевали сердца и симпатию. Против лучшей команды Германии на протяжении 75 минут мы играли как победители. Однако играть только 75 минут хорошо, недостаточно. Нужно делать последние решающие шаги.