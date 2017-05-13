09:12 | ФУТБОЛ — Германия

Ральф Хазенхюттль: "Лейпциг" хочет пощекотать нервы "Баварии"

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Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль перед матчем 37-го тура чемпионата Германии против "Баварии" отметил, что его команда будет играть на победу. Игра состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

- Нет ничего лучше, чем в последнем домашнем матче сезона сыграть против чемпиона, – цитирует пресс-служба клуба Хазенхюттля. - Я ожидаю, что будет игра на высоких скоростях. Против "Баварии" нам понадобится хорошее владение мячом. Мы должны заставить их побегать. Так что "Лейпциг" будет играть на победу. Все готово к настоящему футбольному празднику!

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2017/05/vorbericht-leipzig---bayern

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