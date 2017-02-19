22:55 | ФУТБОЛ — Германия

Ральф Хазенхютль: "Лейпциг" был чуть лучше "Боруссии"

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Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хайзенхютль после победы над менхенгладбахской "Боруссией" (2:1) в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что его команда была чуть лучше соперника. Этот успех позволил "Лейпцигу" сократить отставание от идущей первой "Баварии" до пяти очков.

– Мы показали, что были готовы перетянуть инициативу на себя, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Хайзенхютля. – Моменты, которые привели к голам, были разыграны очень здорово. Мы были чуть лучшей командой в противостоянии двух хороших коллективов.

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