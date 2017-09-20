Ральф Ферманн: "У "Шальке" были шансы сравнять счет"

Голкипер "Шальке" Ральф Ферманн после поражения от "Баварии" в матче 5-го тура чемпионата Германии (0:3) похвалил свою команду. По его мнению, первый пропущенный мяч выбил гельзенкирхенцев из колеи.

- Хотел бы сделать комплимент команде, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Ферманна. - Мы хорошо боролись, выложились на максимум. Мы были агрессивны в единоборствах. Это у нас получалось очень хорошо. Первый пропущенный мяч, особенно то, как все получилось, выбил нас из колеи. Но я не хотел бы концентрироваться на этом моменте, потом у нас еще были шансы сравнять счет. Если бы у нас получилось, то игра потекла бы в совершенно другом русле. Обидно, что так вышло.

Трансляция матча "Шальке" - "Бавария"