Рафинья: "Я не думал об уходе из "Баварии", но есть предложения из Англии"

Защитник "Баварии" Рафинья признался, что к нему проявляют интерес клубы из Англии. 31-летний бразилец готов сменить лигу.

– Я не люблю говорить о сделках, – цитирует A Bola Рафинью. – Это дело агентов и тренеров. Но у меня есть предложения из Англии. "Бавария", конечно, великий клуб, но мне льстит внимание из Англии. Думаю, будет интересно изучить новую лигу, которая мне очень нравится. Я так давно в "Баварии", что даже не думал об уходе. Мне удалось сделать хорошую карьеру. Но не знаю, где окажусь в следующем сезоне.