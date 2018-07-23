Пулишич сфотографировался с мальчиком, которого не подпускали стюарды

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич сфотографировался с юным болельщиком после матча Международного кубка чемпионов против "Ливерпуля" (3:1). После окончания встречи мальчик в форме "Боруссии" попытался прорваться к игроку, но был остановлен стюардами. Пулишич попросил его отпустить и согласился сделать с ним совместное фото.

19-летний Пулишич в матче оформил дубль, но не получил приз лучшему игроку из-за законов США. Спонсор приза - пивоваренная комания, а алкоголь в Штатах запрещено употреблять до достижения 21-летнего возраста.