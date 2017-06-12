"ПСЖ" не готов заплатить 70 миллионов евро за переход Обамеянга?

Руководство "ПСЖ" раздумывает над целесообразностью трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Bild.

Новый спортивный директор парижан Антеру Энрике, который сменил на этой должности Патрика Клайверта, не готов заплатить за переход игрока 70 миллионов евро, которые хотят выручить "шмели".

Ранее сообщалось, что форвард согласовал условия личного контракта с "ПСЖ", который рассчитан на четыре года, а зарплата составляет 14 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне Обамеянг сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 5 голевых передач. Напомним, что игрок сборной Габона ранее уже выступал во Франции за "Монако", "Дижон", "Лилль" и "Сент-Этьен".