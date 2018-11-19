Прокуратура требует пожизненного срока для россиянина, обвиняемого в подрыве автобуса "Боруссии"

Россиянин Сергей Веннергольд, имеющий также немецкое гражданство, может получить пожизненное заключение за подрыв автобуса дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает The Local.

Сообщается, что прокуратура требует посадить мужчину в тюрьму до конца жизни. Планируется, что вердикт будет вынесен на следующей неделе.

На суде обвиняемый заявил о своем раскаянии и подчеркнул, что устанавливал бомбы таким образом, чтобы никто не пострадал. В результате взрыва получили травмы полицейский и защитник "Боруссии" Марк Бартра, который позднее покинул команду. Это также привело к переносу матча Лиги чемпионов с "Монако".

Ранее сообщалось, что целью взрыва было заработать на разнице курса акций "Боруссии", которые ранее купил Веннергольд. На момент совершения преступления (11 апреля 2017 года) ему было 28 лет.