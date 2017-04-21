Прокуратура Германии не имеет данных о сообщниках подозреваемого во взрывах в Дортмунде

Генеральная прокуратура Германии не располагает информацией о возможных сообщниках задержанного ранее 28-летнего Сергея В., подозреваемого в атаке на автобус дортмундской "Боруссии".

В посольстве РФ в ФРГ заявили, что наличие у задержанного российского гражданства проверяется. Путем теракта Сергей В., который также является гражданином Германии, хотел обогатиться на последующей продаже акций "Боруссии".

- Сведения, которыми мы располагаем к настоящему моменту, не указывают на возможных пособников или сообщников. Тем не менее, мы продолжим выяснять это в ходе расследования, - приводит "Р-Спорт" слова официального представителя прокуратуры.