14:21 | ФУТБОЛ — Германия

Прокуратура Германии не имеет данных о сообщниках подозреваемого во взрывах в Дортмунде

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Задержан подозреваемый в попытке подрыва автобуса дортмундской "Боруссии".Сергей В.зрыв. Зачем россиянин атаковал автобус "Боруссии"

Генеральная прокуратура Германии не располагает информацией о возможных сообщниках задержанного ранее 28-летнего Сергея В., подозреваемого в атаке на автобус дортмундской "Боруссии"

В посольстве РФ в ФРГ заявили, что наличие у задержанного российского гражданства проверяется. Путем теракта Сергей В., который также является гражданином Германии, хотел обогатиться на последующей продаже акций "Боруссии".

- Сведения, которыми мы располагаем к настоящему моменту, не указывают на возможных пособников или сообщников. Тем не менее, мы продолжим выяснять это в ходе расследования, - приводит "Р-Спорт" слова официального представителя прокуратуры.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170421/1119388955.html

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