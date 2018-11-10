Прогноз "Фонбет": "Бавария" – фаворит матча с "Боруссией"

10 ноября дортмундская "Боруссия" сыграет с "Баварией" в рамках 11-го тура бундеслиги. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Боруссия" – "Бавария"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Баварию". На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 2.05, на победу "Боруссии" – с коэффициентом 3.20, на ничью – с коэффициентом 3.90. Мнения клиентов о фаворите в данном матче разделились почти поровну. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 49% сделали ставку на "Боруссию", 45% – на "Баварию" и 6% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.35. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 96% игроков, на тотал меньше 2,5 – 4%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на то, что "Боруссия" не проиграет, ее выбрали 69% клиентов "Фонбет". На победу дортмундского клуба поставили 10% игроков, на победу "Баварии" – 9%. На голы обеих команд сделали ставку 6% клиентов "Фонбет", еще 6% – на тотал матча больше 2,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на то, что "Боруссия" не проиграет, с коэффициентом 1.77. В среднем на матч "Боруссии" Д и "Баварии" ставят 500 рублей.

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