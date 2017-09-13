Президент немецкой лиги выступил за сокращение трансферного окна

Президент немецкой футбольной лиги Райнхард Раубалль выступил за смещение даты закрытия трансферного окна перед началом сезона в Германии. По его словам, для принятия решения необходимо голоса большинства членов Президиума, в который входят 36 представителей.

- Предложу Президиуму немецкой футбольной лиги вариант с сокращением трансферного периода, - цитирует Bild Раубалля. - Окончательное решение по этому поводу будет принято в декабре, и если большинство из 36 членов проголосует за этот проект, так и сделаем.

Таким образом, 1 августа 2018 года трансферное окно будет закрыто. В этом году на трансферном рынке позволялось многое, даже туризм. Поэтому период его действия должен быть сокращен.