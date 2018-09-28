Президент Немецкого футбольного союза подверг критике поведение Езила

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель раскритиковал полузащитника "Арсенала" Месута Езила за отказ от общения с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом. Ранее Езил отказался от встречи с Левом, который хотел обсудить с ним завершение международной карьеры игрока.

– Думаю, что неправильно отказываться от общения, – цитирует ZDF Гринделя. – Если вы так резко критикуете, то могли бы и обсудить этот вопрос.

Езил объяснил свой уход из сборной проявлением неуважения и расизма в DFB.