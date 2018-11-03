Председатель "Баварии" опроверг информацию о создании Суперлиги

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не участвовал в переговорах о создании европейской Суперлиги. Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщило, что 11 европейских топ-клубов договорились о новом турнире и готовы подписать рамочное соглашение.

По сведениям издания, "Бавария" в таком случае выйдет из бундеслиги, а также прекратит участие в Лиге чемпионов.

"Бавария" никогда не участвовала в каких-либо переговорах о так называемой Суперлиге. "Бавария" является частью бундеслиги и до тех пор, пока я являюсь председатель правления, продолжит выступление в клубных соревнованиях, организованных совместно и ЕCА", - приводит Bayern&Germany слова Румменигге.