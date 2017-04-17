Полиция: "Взрыв у автобуса "Боруссии" мог привести к большим жертвам"

Полиция Дортмунда выступила с заявлением относительно взрыва у автобуса "Боруссии", который произошел перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". По словам представителей органов правопорядка, этот теракт мог унести жизни нескольких человек, если бы произошел на несколько секунд раньше.

"Если бы взрыв произошел на несколько секунд раньше, то автобус оказался бы под сильным ударом. В таком случае могло быть больше травм и, возможно, смертей", - приводит Bild заявление полиции.

Напомним, единственным пострадавшим в результате инцидента стал защитник "Боруссии" Марк Бартра. У игрока была сломана рука. 15 апреля он перенес операцию и был выписан из больницы.