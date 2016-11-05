Покер Обамеянга помог "Боруссии" Д разгромить "Гамбург"

В игре 10-го тура дортмундская "Боруссия" разгромила в гостях "Гамбург" – 5:2. Покер в составе "шмелей" оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

В параллельной игре "Вольфсбург" в гостях также разгромил "Фрайбург" (3:0), а "Аугсбург" на последних минутах вырвал победу у "Ингольштадта".

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

"Гамбург" – "Боруссия Д" – 2:5 (0:3)

Голы: Обамеянг, 4 (0:1). Обамеянг, 23 (0:2). Обамеянг, 27 (0:3). Обамеянг, 48 (0:4). Мюллер, 55 (1:4). Дембеле, 76 (1:5). Мюллер, 81 (2:5).

"Гамбург": Адлер, Спахич, Джуру, Дикмайер (Хант, 69), Сакаи, Дуглас Сантос, Клебер (Экдаль, 31), Мюллер, Грегорич, Юнг, Ласогга (Вальдшмидт, 52).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос (Пасслак, 81), Пищек, Бартра, Гинтер, Рафаэл Геррейру, Кастро, Роде, Пулишич (Шюррле, 68), Эмре Мор (Дембеле, 68), Обамеянг.

Предупреждения: Сакаи, 68. Дуглас Сантос, 85.

Судья: Штегеманн.

5 ноября. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.

"Фрайбург" – "Вольфсбург" – 0:3 (0:1)

Голы: Гомес, 41 (0:1). Гомес, 53 (0:2). Родригес, 86 – с пенальти (0:3).

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гюнтер, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Франц, Хефлер (Ференбах, 89), Абраши (Петерсен, 58), Грифо, Филипп, Нидерлехнер (Хаберер, 87).

"Вольфсбург": Бенальо, Треш, Брума, Родригес, Блащиковски (Дидави, 75), Луиз Густаву, Калиджури (Шефер, 88), Арнольд, Зегуйн, Герхардт, Гомес (Майораль, 82).

Предупреждения: Абраши, 24. Гюнтер, 42. Чаглар Сеюнджю, 65. Арнольд, 73. Гомес, 80.

Удаление: Гюнтер, 85.

Судья: Брих.

5 ноября. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.

"Ингольштадт" – "Аугсбург" – 0:2 (0:0)

Голы: Бобадилья, 85 (0:1). Халил Алтынтоп, 90 (0:2).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Левельс, Брегери, Зуттнер, Гросс, Коэн (Киттель, 78), Рожер, Леки, Хинтерзеер (Лескано, 46), Лекс (Хартманн, 78).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Янкер, Хинтереггер, Стафилидис, Макс (Бобадилья, 80), Байер, Ку Джа Чхоль (Качар, 90+1), Шмид (Халил Алтынтоп, 75), Чи Дон Вон, Кор.

Предупреждения: Лекс, 12. Макс, 62. Брегери, 85.

Удаление: Левельс, 89.

Судья: Дрес.

5 ноября. Ингольштадт. Стадион Audi Sportpark.