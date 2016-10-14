Подольски претендует на премию "Фраза года" за слова про гигиену Лева

Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски стал одним из номинантов на премию "Фраза года" в Германии. 31-летний немец, выступавший за сборную на Euro-2016, во время турнира заступился за главного тренера команды Йоахима Лева, которого камера запечатлела трогающим гениталии, а затем нюхающим пальцы. Подольски, отвечая на вопрос журналистов о поведении наставника команды, ответил: "В этом нет ничего особенного. Думаю, 80 процентов из вас иногда чешут свои орехи".

Также на премию претендует главный тренер "Кельна" Петер Штегер. Комментируя гол в ворота его команды, забитый рукой, он сказал: "Я предложил линейному очки. Но он и этого не увидел".

Еще один претендент – главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль. После своего назначения на этот пост он пошутил: "Начал искать квартиру, и в одном месте мне уже отказали. Видите ли, хозяин квартиры рассчитывает сдать ее на длительный срок".

Четвертый претендент – эксперт телеканала ZDF Хольгер Станиславски, который однажды сказал: "Эти трое – как сиамские близнецы".