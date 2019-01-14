Подольски - о критике в адрес Рибери: "Он не другой человек, если он ест золотой стейк или кебаб"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал критику в адрес полузащитника "Баварии" Франка Рибери. Футболиста раскритиковали из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро.

- Будь то стейк из золота, серебра или бронзы, это неважно, - приводит Goal слова Подольски. - Он не другой человек, если он ест золотой стейк или кебаб. Все это не так драматично, как это было представлено в СМИ.

Напомним, что Рибери выложил из ресторана в своем Инстаграме. В комментариях под постом его раскритиковали за трату денег. В ответ на критику игрок опубликовал обращение в своем Твиттере с резкими высказываниями, за что клуб оштрафовал его.

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