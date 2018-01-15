Петер Штегер: "Обамеянг сказал, что забыл о командном собрании, но это не так"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер прокомментировал отстранение нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга от участия в матче 18-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (0:0). По словам специалиста, форвард был исключен из заявки из-за неявки на командное собрание перед игрой.

- Это было достаточно важное собрание, на которое он не явился, - цитирует Bild Штегера. - Таким поступком он показал, что недостаточно сконцентрирован на команде . Обамеянг был удивлен нашим решением, но для нас оно не было сложным. О мероприятии сообщили всем футболистам в общей группе в WhatsApp. Если на нем не было Обамеянга, значит, играть будет тот, кто этого достоин.

Что будет дальше? Те, кто знают меня, скажут, что я не злопамятный человек. К следующему матчу все вернется на круги своя. Мы уверенны, что приняли верное решение.