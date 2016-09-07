Петер Шмейхель: "Гвардьола сделал "Баварию" скучной"

Бывший вратарь сборной Дании и "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что ему не сильно нравилось смотреть за игрой "Баварии" в тот период, когда ее возглавлял Хосеп Гвардьола. Испанский футболист работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год.

– В "Баварии" Гвардьола работал нормально, – приводит Omnisport слова Шмейхеля. – Я должен сказать, что это было нормально. Лично для меня он из реально классной и интересной "Баварии" сделал команду, за которой было скучно смотреть.

До него "Бавария" действовала прямо, выиграла требл, там были быстрые футболисты, за игрой команды было интересно смотреть. А Гвардьола сделал ее более плоской. Он изменил футболистов, но с результатами поспорить нельзя.