Петер Бос: "Я буду успешен в "Боруссии"

Экс-тренер "Аякса" Петер Бос отмтеил, что постарается достичь успеха в дортмундской "Боруссии", которую он возглавил во вторник. По его словам, клуб является одним из десяти самых важных в мире.

- Горжусь тем, что получил должность в таком большом клубе, - приводит Bild слова Боса. - "Боруссия" входит в число десяти самых важных команд в мире. У них потрясающие болелбщики. Я буду успешен, а "Боруссия" будет показывать достойный футбол. У меня были хорошие времена в "Аяксе", но хочу двигаться вперед.