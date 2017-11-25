Петер Бос: "Во втором тайме перестали играть в футбол"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос после матча 13-го тура чемпионата Германии против "Шальке"​ остался разочарован результатом и игрой команды во втором тайме.

Дортмундцы забили четыре мяча в первом тайме в период с 12-й по 25-ю минуту. На 55-й минуте судьи благодаря видеоповтору отменили гол 35-летнего защитника гостей Налду. Тем не менее, гельзенкирхенцы смогли забить еще четыре мяча, причем последний уже на 94-й минуте провел тот же Налду.

​– Тяжело это анализировать и принять, – цитирует Боса официальный сайт "Боруссии" – Чувствую разочарование. Когда ведешь 4:0 к перерыву, такое не должно происходить. Сейчас я должен вновь собрать команду. Надо продолжить верить в себя. Неуверенность нужно отложить в сторону. Я – боец. Таким я был, когда еще играл, и такой я сейчас. Я не сдаюсь.

В первом тайме мы играли очень хорошо. Хорошо использовали пространство. Отлично действовали Андрей и Марио. Мы идеально использовали свои шансы.

Однако во втором тайме мы перестали играть в футбол. Быстро теряли мяч. Пространство, которое нам предлагал соперник, не могли использовать. Когда видишь, как легко забиваются голы, то кажется, что играть очень просто. Счет легко мог стать и 5:0. То, что произошло после перерыва, просто не имело право происходить.