Петер Бос согласовал контракт с дортмундской "Боруссией"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос согласовал условия личного контракта с дортмундской "Боруссией", сообщает Kicker. Официально о назначении 53-летнего специалиста будет объявлено во вторник на пресс-конференции.

Немецкий клуб заплатит амстердамцам три миллиона евро в качестве компенсации за уход Боса, чье соглашение с "Аяксом" было рассчитано до лета 2019 года. Сообщается, что контракт с "Боруссией" будет подписан также до 2019 года.

Дортмундцы остались без тренера после расторжения договора с Томасом Тухелем по окончании сезона, в котором клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата Германии и взял Кубок страны.