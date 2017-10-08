Петер Бос: "Следующий трансферный рекорд составит 1 миллард евро"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос считает, что трансферная стоимость игрков продолжит увеличиваться. Напомним, что летом этого года был установлен новый рекорд – Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

– Думаю, мы станем свидетелями того, как за футболиста заплатят 1 миллард евро, – цитирует Bild Боса.

Обамеянг? Он важен для команды не только потому, что забивает голы. Пьер-Эмерик всегда выкладывается на 100 процентов. Как в матчах, так и на тренировках. Он больше, чем просто футболист. Он отличный человек и настоящий лидер.