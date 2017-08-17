Петер Бос: "Поведение Дембеле не сработало"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос не обсуждал с нападающим Пьер-Эмерик Обамеянгом его возможный трансфер в "Милан". По его словам, он не знает, перейдет ли полузащитник Усман Дембеле в "Барселону". Ранее стало известно, что француз тренируется отдельно от команды.

- Я не обсуждал с Обамеянгом возможный переход в "Милан", - цитирует AlfredoPedulla.com Боса. – Это не моя проблема, мы с ним не говорили об этом. Что касается Дембеле, но я пока не знаю, перейдет он в "Барселону" или нет. Надо потерпеть еще несколько дней. Я работаю с теми футболистами, которые есть в моем распоряжении. Его поведение не сработало. Один игрок – не вся "Боруссия". Клуб должен стоять на первом месте.