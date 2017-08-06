Петер Бос: "Нельзя быть довольным, когда пропускаешь на последних минутах Суперкубка"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос после поражения от "Баварии" (2:2, пен. 4:5) в финале Суперкубка Германии остался недоволен игрой своей команды. По его словам, нельзя сказать, что команда играла хорошо, если она пропускает на последних минутах.

- Когда выигрываешь всего за 2 минуты до конца игры и потом пропускаешь, нельзя быть довольным игрой, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Боса. - Мы хорошо начали, но после 15-20 минут у нас было слишком много потерь мяча. Тут нам еще повезло, что "Бавария" не забила больше. Во второй половине мы уже играли лучше.

Текстовая трансляция матча "Бавария" - "Боруссия" Д