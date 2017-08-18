Петер Бос: "Гетце выглядит отлично"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос рассчитывает на полузащитника Марио Гетце в предстоящем сезоне. По его словам, хавбек проделал отличную работу во время подготовки, занимаясь в общей группе "шмелей".

- Гетце проделал всю работу во время предсезонного сбора, - приводит Goal.com слова Боса. - Он выглядит отлично.

Напомним, что в минувшем сезоне 25-летний немец провел за дортмундцев 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи. В феврале у футболиста было диагностировано заболевание, связанное с обменом веществ, после чего на поле он не выходил.