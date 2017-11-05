Петер Бос: "Боруссия" еще может догнать "Баварию"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос после поражения в матче 11-го тура чемпионата Германии против "Баварии"​ (1:3) отметил, что болельщики были лучшими в этой игре. По его словам, фанаты поддерживали команду даже при счете 0:3 в пользу баварцев.

– Сегодня мы не были лучшей командой на поле, – цитирует пресс-служба "Боруссии" Боша. – "Бавария" превосходила нас в первом тайме, но во второй половине мы выгляде лучше. До конца сезона еще есть время, чтобы наверстать упущенное и догнать их. В начале сезона "Боруссия" показала, что умеет играть в футбол.

Болельщики – лучший игрок "Боруссии" сегодня. Они поддерживали нас даже при счете 0:3, это просто потрясающе. Как и всегда.