Пер Мертесакер: "Я не хотел выходить на поле в последний сезон карьеры"

Экс-защитник "Арсенала" и сборной Германии Пер Мертесакер рассказал, что испытал облегчение, когда завершил карьеру. По словам футболиста, у него были психологические проблемы.

– В мой последний год я постоянно чувствовал давление, и это было очень неудобно, – приводит BBC слова Мертесакера. – Я радовался, что не играю, мне хватало тренировок. Иногда вам не хочется заниматься спортом или заниматься спортом там, где вы находитесь по восемь недель, и вы просто не видите свою семью.

Мертесакер выступал за "Арсенал" с 2011 по 2018 год. Немец провел 221 матч за семь сезонов в составе "канониров". До переезда в Лондон защитник играл за "Вердер" и "Ганновер". В составе сборной Германии футболист провел 104 матча и стал чемпионом мира в 2014 году.