Пьер-Эмерик Обамеянг: "В проекте "Марселя" я не слишком уверен"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что "ПСЖ" вел переговоры с ним. Также он отметил, что не заинтересован в проекте "Марселя", так как не верит в проект руководства провансальцев.

– В начале июня я встречался с президентом "ПСЖ", – цитирует RMC Обамеянга. – Как раз перед тем, как появился в клубе спортивный директор Антеро Энрике. Как только он пришел, он решил, что не стоит подписывать меня.

Что касается "Марселя", то это исторический клуб и, конечно, может заинтересовать игроков. Тем не менее, как человек, я не слишком уверен в их проекте, но это всего лишь моя точка зрения. Если они хотят претендовать на титул и место под солнцем на европейской сцене, то нужно улучшать состав.