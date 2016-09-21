Пьер-Эмерик Обамеянг: "Сейчас никто не может остановить "Боруссию"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг рад, что ему удалось оформить дубль в матче 4-го тура чемпионата Германии с "Вольфсбургом" (5:1). Форвард уверен, что на данный момент никто не может остановить "шмелей".

- Понятно, что я рад двум забитым мячам, - приводит пресс-служба дортмундцев слова Обамеянга. - "Боруссия" может быть довольна, потому что снова показала хорошую игру. Правда, в начале второго тайма у нас возникли трудности. Мы решили свои проблемы. Сейчас никто не может остановить "Боруссию". Но нам не стоит останавливаться на достигнутом.