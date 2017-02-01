Пьер-Эмерик Обамеянг: "Реал" все еще остается моей мечтой"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил, что собирается сменить команду летом и отметил, какие лиги нравятся ему больше всего. В текущем сезоне чемпионата Германии он забил 16 мячей в 16 встречах, а также записал на свой счет 4 гола в 5 матчах Лиги чемпионов.

– Если я хочу прогрессировать, то мне нужно менять команду в летнее трансферное окно, – цитирует Goal.com Обамеянга. – "Реал" все еще остается моей мечтой, но пока вокруг этой темы слишком много шума. Передо мной стоит важный выбор, многие хотят видеть меня в Англии. Но премьер-лига не является для меня приоритетом, Испания мне нравится больше. Париж тоже мне нравится, ведь французский – мой родной язык.