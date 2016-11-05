Пьер-Эмерик Обамеянг: "Покер в ворота "Гамбурга"? Для меня это особенный день"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг после победы над "Гамбургом" (5:2) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что для него это особенный день. Габонский форвард в этой встрече оформил покер.

– Чувствую себя очень хорошо, я по-настоящему счастлив, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Обамеянга. – Это особенный день для меня. После того, как мы не могли выиграть несколько матчей чемпионата Германии подряд, мы одержали очень важную победу. Вся команда показала правильную реакцию на события. И особенно я, ведь перед матчем со "Спортингом" я допустил ошибку (в интернете стали известны подробности полета Обамеянга в Милан за покупками на частном самолете. – Прим. "СЭ"). За это я прошу прощения перед всей командой.