Пьер-Эмерик Обамеянг: "Пока не уверен в своем будущем"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг подчеркнул, что не хотел бы много говорить о возможном переходе в другую команду летом. По словам габонского форварда, он концентрируется только на нынешнем сезоне.

– Я еще не уверен в своем будущем, – приводит Bild слова Обамеянга. – Я концентрируюсь только на нынешнем сезоне и о том, что будет дальше, стараюсь особо не думать. После моего последнего интервью несколько недель были непростыми, поэтому я об этом лучше не буду много говорить.

Я стараюсь много разговаривать с молодыми игроками, это классные умные ребята. Они прислушиваются к моим словам, это тоже здорово. Они достигнут своих целей. Также рядом со мной всегда Усман Дембеле, мы работаем вместе с ним над завершающими действиями в атаке.

Думаю, с "Боруссией" мы добьемся определенных целей. Для нас очень важен Кубок Германии, бундеслига – тоже, но в ней мы пока не очень выступаем. Посмотрим, что будет в Лиге чемпионов. Нам предстоит упорный ответный матч с "Бенфикой" за выход в 1/4 финала.