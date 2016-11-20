11:44 | ФУТБОЛ — Германия

Пьер-Эмерик Обамеянг: "Отжимания после гола "Баварии"? У моего друга есть такая песня"

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг уверен, что команда заслужила победу в матче 11-го тура чемпионата Германии над "Баварией" (1:0). Форвард, который стал автором единственного забитого мяча в этой встрече, подчеркнул, что решил отпраздновать взятие ворот отжиманиями, чтобы подколоть своего друга.

- Матч с "Баварией" был для нас непростым, - приводит пресс-служба "шмелей" слова Обамеянга. - Но вся команда усердно работала, чтобы добиться победы, поэтому мы заслужили этот результат.

Мой приятель - репер из Франции был на стадионе во время игры. У него есть песня об отжиманиях, поэтому я решил отпраздновать гол таким образом. Если честно, то он болеет за "Баварию". Но я сказал ему, что после этого матча он станет болельщиком "Боруссии".

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