Пьер-Эмерик Обамеянг: "Не понимаю, почему меня "Боруссия" наказала на этот раз"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен тем, что клуб отстранил его от игры чемпионата Германии со "Штутгартом". Такое решение принято из-за опоздания футболиста на тренировки.

– Я мог понять и принять такое наказание в прошлом году, когда я поехал в Милан без разрешения, – цитирует Bild Обамеянга. – Но на этот раз санкций я не понимаю. Я же не хотел опаздывать.

Напомним, что в прошлом году за поездку в Милан габонец был наказан отстранением от игры Лиги чемпионов со "Спортингом" (1:0).