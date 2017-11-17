13:38 | Футбол — Германия

Пьер-Эмерик Обамеянг: "Не понимаю, почему меня "Боруссия" наказала на этот раз"

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен тем, что клуб отстранил его от игры чемпионата Германии со "Штутгартом". Такое решение принято из-за опоздания футболиста на тренировки.

– Я мог понять и принять такое наказание в прошлом году, когда я поехал в Милан без разрешения, – цитирует Bild Обамеянга. – Но на этот раз санкций я не понимаю. Я же не хотел опаздывать.

Напомним, что в прошлом году за поездку в Милан габонец был наказан отстранением от игры Лиги чемпионов со "Спортингом" (1:0).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

не понимает? пусть спросит у Яя Туре - тот объяснит.

13:57

баламошка

Я опоздал, но не хотел опаздывать - стопудовый отмаз)

13:55