02:48 | ФУТБОЛ — Германия

Пьер-Эмерик Обамеянг: "Готов побороться с Левандовски за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии"

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Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг подчеркнул, что встреча 1-го тура бундеслиги с "Майнцом" (2:1) сложилась для дортмундцев непросто. По словам Обамеянга, он всерьез намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата с Робертом Левандовски. Отметим, что Обамеянг в игре с "Майнцом" стал автором дубля.

 - Хорошо себя чувствую, - приводит Goal слова Обамеянга. - Готов побороться с Левандовски за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии. Спасибо моим партнерам по команде, которые обеспечивают меня хорошими передачами. Матч сложился непросто, но нам удалось победить.

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