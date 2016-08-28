Пьер-Эмерик Обамеянг: "Готов побороться с Левандовски за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии"

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг подчеркнул, что встреча 1-го тура бундеслиги с "Майнцом" (2:1) сложилась для дортмундцев непросто. По словам Обамеянга, он всерьез намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата с Робертом Левандовски. Отметим, что Обамеянг в игре с "Майнцом" стал автором дубля.

- Хорошо себя чувствую, - приводит Goal слова Обамеянга. - Готов побороться с Левандовски за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии. Спасибо моим партнерам по команде, которые обеспечивают меня хорошими передачами. Матч сложился непросто, но нам удалось победить.