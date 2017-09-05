Пеле: "Мне предлагали играть в "Баварии" рядом с Беккенбауэром"

Бывший нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Пеле отметил, что ему не раз поступали предложения от европейских клубов. Однако, по словам трехкратного чемпиона мира, он получал удовольствие от выступлений за "Сантос".

– Мной интересовался не только "Реал", – цитирует Пеле Marca. – Я получил приглашение от "Ювентуса" и "Наполи". Также мне предлагали играть в "Баварии" рядом с Францем Беккенбауэром. Я колебался, однако я получал удовольствие от выступлений за "Сантос". Между прочим, не будем забывать, что и "Сантос" также был великой командой.