Паулинью: "Нигде не написано, что "Бавария" обязательно должна стать чемпионом"

18-летний вингер "Байера" Паулинью заявил, что его не пугает доминирование "Баварии" в бундеслиге. Бразилец отметил, что у любой команды в самом начале всегда есть шанс стать чемпионом.

– "Бавария" имеет отличную структуру в команде, – приводит Sportbild слова Паулинью. – У "Байера" есть качество. У нас сильная команда. Нигде не написано, что "Бавария" обязательно должна стать чемпионом. Все команды начинают с нулем очков. Таким образом, в начале у всех есть шанс взять титул. Конечно, я хочу стать чемпионом с "Байером".

"Байер" заключил контракт с Паулинью до июня 2023 года. Сумма сделки не разглашается.